DJ MARKETWATCH: J&J regista lucro e vendas acima do previsto no 3T

(DJ Bolsa)-- As ações da Johnson & Johnson sobem 0,8% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a farmacêutica ter reportado lucros e vendas no terceiro trimestre que subiram acima das expectativas, graças à robustez da unidade MedTech.

O lucro líquido de operações continuadas foi de $4,31 mil milhões, ou $1,69 por ação, contra $4,31 mil milhões, ou $1,62 por açã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.