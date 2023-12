DJ MARKETWATCH: J&J sobe após apresentação de previsões para 2024 e longo prazo

(DJ Bolsa)-- As ações da Johnson & Johnson sobem 0,2% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa de produtos de saúde ter avançado com previsões para 2024 e para o longo prazo, antes de um dia do investidor na New York Stock Exchange.

A empresa espera um crescimento das vendas em 2024 de 5% a 6% e um EPS ajustado entre $10,55 e $10,75, incluindo a aquisição recente da Laminar Inc., que ...