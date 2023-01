DJ MARKETWATCH: J&J sobe após previsões de 2023 superarem consenso

(DJ Bolsa)-- As ações da Johnson & Johnson sobem 0,9% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a farmacêutica ter apresentado estimativas para o lucro de 2023 que superaram a visão dos analistas.

O lucro da J&J no quarto trimestre caiu 25,7% para $3,52 mil milhões, ou $1,33 por ação, o que compara com $4,74 mil milhões, ou $1,77 por ação, no período homólogo. O lucro ...