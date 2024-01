DJ MARKETWATCH: J&J vai comprar biofarmacêutica Ambrx em negócio de $2mM

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse esta segunda-feira que chegou a um acordo definitivo para a compra da Ambrx Biopharma Inc. A transação totalmente em dinheiro tem um valor global de $2 mil milhões, disse a Johnson & Johnson. A Ambrx é uma empresa biofarmacêutica em fase de ensaio clínico com uma plataforma de tecnologia biológica sintética patenteada para conceber e desenvolver a próxima geração ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.