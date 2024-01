DJ MARKETWATCH: Johnson & Johnson supera estimativas no 4T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Johnson & Johnson disse esta terça-feira que teve lucro líquido de $4,132 mil milhões, ou $1,70 por ação, no quarto trimestre, acima dos $3,227 mil milhões, ou $1,22 por ação, no mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado por ação chegou aos $2,29, um pouco acima do consenso FactSet de $2,28.

As vendas aumentaram para $21,395 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.