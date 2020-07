DJ MARKETWATCH: J.P. Morgan corta recomendação e preço-alvo da American Express

(DJ Bolsa)-- O analista Richard Shane, do J.P. Morgan, tornou-se bearish na American Express Co., acreditando que a empresa de cartões de crédito e de serviços de viagens será pressionada pela deterioração do outlook das finanças dos consumidores.

Shane cortou a recomendação para underweight face a neutral, ao mesmo tempo que cortou o preço-alvo para $97 face a $100. Shane disse que anteriormente estava focado na gravidade ...

