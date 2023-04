DJ MARKETWATCH: JPMorgan bate estimativas de lucro no 1T

(DJ Bolsa)-- As ações do JPMorgan Chase & Co. subiam 6% esta sexta-feira, no pré-mercado, depois de o banco ter superado as estimativas dos analistas de lucro e receitas no primeiro trimestre.

O maior banco dos EUA disse que o lucro do primeiro trimestre subiu para $12,62 mil milhões, ou $4,10 por ação, contra $8,28 mil milhões, ou $2,63 por ação, no trimestre do ano anterior.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...