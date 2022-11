DJ MARKETWATCH: JPMorgan contrata na Grécia para reforçar aposta na blockchain

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta sexta-feira que quer abrir um novo escritório em Atenas para suportar o crescimento orgânico na Grécia e implementar um novo laboratório de inovação em pagamentos. O JPMorgan disse que vai contratar cerca de 50 pessoas numa fase inicial, enquanto os atuais responsáveis dos bancos de investimento e gestão de património também vão mudar-se para as novas instalaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.