DJ MARKETWATCH: Libra sobe com notícias de acordo do Brexit "iminente"

(DJ Bolsa)-- A libra dispara esta sexta-feira, depois de a Reuters avançar, citando fontes, que o acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido está "iminente". A libra sobe para $1,3493, contra $1,3450 na quinta-feira. A notícia diz que o acordo comercial pode surgir até ao final de domingo, se não houver nenhum obstáculo de última hora.

- Por Steve Goldstein