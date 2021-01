DJ MARKETWATCH: Líder democrata do Senado pede afastamento imediato de Trump

(DJ Bolsa)-- O líder do Partido Democrata no Senado defendeu esta quinta-feira que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deve ser imediatamente afastado do cargo, acusando-o de incitamento da invasão do Capitólio pelos seus apoiantes na quarta-feira. "O que aconteceu no Capitólio ontem foi uma insurreição contra os EUA, incitada pelo presidente. Este presidente não deve ficar no cargo nem mais um dia", refere Chuck Schumer ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone