DJ MARKETWATCH: Lucro do Citi desce mas supera previsões no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. desce 0,2% no pré-mercado esta sexta-feira, depois de o banco ter registado uma queda dos lucros. O lucro líquido do quarto trimestre caiu para $2,5 mil milhões, ou $1,16, face a $3,2 mil milhões, ou $1,46 por ação, no período homólogo. Os analistas previam resultados de $1,14 por ação, de acordo com uma sondagem da FactSet. As receitas aumentaram 6% para $18,0 mil milhões, ligeiramente ...