DJ MARKETWATCH: Lucro do Goldman Sachs fica aquém do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações do Goldman Sachs Group Inc. caem 0,7% no pré-mercado esta quarta-feira, depois de o banco ter reportado que o lucro do segundo trimestre ficou aquém das expectativas reduzidas de Wall Street.

O Goldman Sachs disse que o lucro para os três meses que terminaram a 30 de junho caiu mais do que metade para $1,07 mil milhões, ou $3,08 por ação, face a $2,79 mil milhões, ou $7,73 por ...