DJ MARKETWATCH: Lucro do JPMorgan caiu mas superou estimativas

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta sexta-feira que o lucro líquido do quarto trimestre caiu para $9,3 mil milhões, ou $3,04 por ação, face a $11 mil milhões, ou $3,57 por ação, no período homólogo.

Excluindo itens extraordinários, o lucro líquido do quarto trimestre ascendeu a $3,97 por ação, acima do consenso der estimativas da FactSet de $3,35 por açã...