DJ MARKETWATCH: Lucro, receitas do Morgan Stanley falham as expectativas

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley cai 2,6% no pré-mercado esta sexta-feira, depois de o banco de investimento ter falhado os alvos de Wall Street para o lucro e receitas devido a uma queda da atividade de negócios.

O Morgan Stanley disse que o lucro líquido do terceiro trimestre caiu para $2,49 mil milhões, ou $1,47 por ação, face a um lucro líquido de $3,7 mil milhões, ou $1,98 por ação no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.