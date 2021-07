DJ MARKETWATCH: Lucros da 3M superam estimativas no 2T

(DJ Bolsa)-- A 3M Co. disse esta terça-feira que registou um lucro líquido de $1,524 mil milhões, ou $2,59 por ação, no segundo trimestre, contra $1,306 mil milhões, ou $2,25 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Os lucros por ação ajustados também foram de $2,59, acima do consenso de $2,28 da FactSet.