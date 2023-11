DJ MARKETWATCH: Lucros da Home Depot no 3T superam estimativas

(DJ Bolsa)-- A Home Depot Inc. reportou lucros acima do esperado no terceiro trimestre, mas disse que vê menos interação com projetos de menor dimensão e maior pressão em certas categorias de itens de maior dimensão.

A retalhista de produtos de bricolage obteve um lucro líquido de $3,8 mil milhões, ou $3,81 por ação, no trimestre, face a $4,3 mil milhões, ou $4,24 por ação, no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.