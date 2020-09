DJ MARKETWATCH: LVMH diz que não vai conseguir comprar a Tiffany

(DJ Bolsa)-- A LVMH Moet Hennessy disse que não vai conseguir concluir a compra anunciada da empresa de bens de luxo norte-americana Tiffany "da maneira como [as coisas] estão". A LVMH citou uma carta do governo francês a pedir um adiamento devido à ameaça de tarifas sobre os bens franceses por parte dos EUA, assim como o pedido da Tiffany de prolongar o prazo de 24 de novembro para 31 de dezembro. As ações da Tiffany ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone