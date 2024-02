DJ MARKETWATCH: McDonald's desce apesar de reportar aumento do lucro trimestral

(DJ Bolsa)-- As ações da McDonald's Corp. descem 1,2% no pré-mercado esta segunda-feira, depois de a gigante da fast food ter reportado um aumento dos lucros no quarto trimestre. A McDonald's disse que o lucro líquido aumentou 7% para $2,04 mil milhões, ou $2,80 por ação, face a $1,9 mil milhões, ou $2,59 por ação, no período homólogo. A McDonald's disse que os resultados incluem $0,15 por aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.