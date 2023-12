DJ MARKETWATCH: McDonald's pretende chegar aos 50.000 restaurantes até 2027

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. disse esta quarta-feira que planeia abrir 10.000 novos restaurantes até 2027, no que a empresa descreve como o período de crescimento mais rápido da sua história. As novas aberturas colocarão o total de restaurantes da gigante do fast food nos 50.000. A McDonald's também disse que vai formar uma parceria com a Google, uma unidade da Alphabet Inc., nas áreas de tecnologia de cloud e inteligê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.