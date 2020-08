DJ MARKETWATCH: McDonald's vai lançar Spicy Chicken McNuggets no outono

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. vai acrescentar comida picante à sua ementa este outono com os novos Spicy Chicken McNuggets e o molho de acompanhamento Mighty Hot Sauce. Os itens vão estar disponíveis numa base limitada a partir de 16 de setembro. Os Spicy Chicken McNuggets são feitos com pimenta Caiena e malaguetas e o Mighty Hot Sauce tem malaguetas e pimento vermelho esmagado. Este é o primeiro novo sabor de molho desde 2017 e a primeira variaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

