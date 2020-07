DJ MARKETWATCH: Media britânico prevê notícias positivas da vacina de Oxford

(DJ Bolsa)-- Podem surgir notícias positivas dos ensaios clínicos iniciais da vacina para a Covid-19 de Oxford, que é apoiada pela AstraZeneca, segundo uma notícia do canal de televisão britânico ITV. A notícia dizia que "aparentemente a vacina está a gerar uma espécie de resposta de anticorpos e células T que os investigadores esperavam observar".

-Por Steve Goldstein