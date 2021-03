DJ MARKETWATCH: Merck nomeia nova CFO com efeito a partir de abril

(DJ Bolsa)-- A Merck disse esta quarta-feira que nomeou Caroline Litchfield como CFO a partir de 1 de abril, substituindo Robert M. Davis, que vai passar a ser presidente também a partir de 1 de abril e CEO após 1 de julho.

Litchfield é atualmente tesoureira da Merck, supervisionando a tesouraria, os impostos e as relações com os investidores.