DJ MARKETWATCH: Merck pede uso de emergência de comprimido para a Covid-19

MARKETWATCH: Merck pede uso de emergência de comprimido para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. Inc. e a Ridgeback Biotherapeutics disseram esta segunda-feira que a Merck submeteu um pedido para Autorização de Uso de Emergência na Food and Drug Administration, ou FDA, para o molnupiravir, o medicamento oral antiviral para o tratamento da Covid-19 ligeira a moderada em adultos.