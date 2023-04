DJ MARKETWATCH: Merck sobe no pré-mercado após resultados acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações da Merck & Co. Inc. sobem 2% no pré-mercado esta quinta-feira, depois de a empresa ter reportado lucros do primeiro trimestre acima do esperado e ter apresentado projeções acima do previsto pelos analistas.

A Merck reportou um lucro líquido de $2,821 mil milhões, ou $1,11 por ação, abaixo dos $4,310 mil milhões, ou $1,70 por ação, no período homólogo....