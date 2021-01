DJ MARKETWATCH: Merkel vê decisão de banir Trump do Twitter como "problemática"

(DJ Bolsa)-- A chanceler alemã, Angela Merkel, pode não estar entre os que celebraram o afastamento do Presidente dos EUA, Donald Trump, do Twitter.

A liberdade de expressão é um direito de "importância elementar", disse o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, esta segunda-feira, quando questionado sobre a decisão da empresa de banir Trump depois de alguns dos seus apoiantes terem invadido violentamente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone