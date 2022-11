DJ MARKETWATCH: Meta vai despedir mais de 11.000 funcionários

(DJ Bolsa)-- O CEO da Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, disse aos funcionários que a empresa planeia despedir cerca de 13% dos colaboradores da empresa de redes sociais, com o objetivo de "emagrecer" a firma. Os despedimentos vão abranger mais de 11.000 pessoas. Zuckerberg admitiu que "a decisão foi tomada para aumentar significativamente os nossos investimentos", depois de a pandemia ter levado ao forte aumento do crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.