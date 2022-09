DJ MARKETWATCH: Microsoft aumenta dividendo trimestral em 9,7%

(DJ Bolsa)-- As ações da Microsoft Corp. descem 0,7% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a gigante do software ter aumentado o dividendo trimestral em 9,7% para $0,68 por ação face a $0,62. O novo dividendo estará a pagamento a partir de 8 de dezembro para acionistas registados até 17 de novembro. Com base no preço de fecho das ações na segunda-feira de $244,52, o novo dividendo anual implica uma dividend ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

