DJ MARKETWATCH: Microsoft lidera ganhos do DJIA após nota da Morgan Stanley

(DJ Bolsa)-- As ações da Microsoft Corp. sobem 5,3%, liderando os ganhos do Dow Jones Industrial Average, depois de uma nota bullish do analista do Morgan Stanley Keith Weiss, que vê potencial para um aumento do dividendo nas próximas semanas.

As ações da empresa de software devem interromper uma série de três dias de perdas, em que perderam 12,5% face ao fecho recorde de 2 de setembro de $231,65.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...