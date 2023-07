DJ MARKETWATCH: Microsoft, Meta formam parceria de IA para empresas

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. planeia lançar uma nova versão do modelo de linguagem de inteligência artificial da Meta Platforms Inc. que disponibilizará o software a empresas. O modelo de IA da Meta, chamado Llama 2, vai ser grátis e será disponibilizado a programadores que desenvolvem software na plataforma de computação de cloud da Microsoft, a Azure, disseram as empresas num comunicado a anunciar a parceria esta terç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.