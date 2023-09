DJ MARKETWATCH: Microsoft sobe dividendo em 10% mas yield implícita continua baixa

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. aumentou o dividendo trimestral em 10%, anunciou a empresa esta terça-feira. O novo dividendo trimestral será de $0,75 por ação, ou $0,07 acima do anterior. O dividendo estará a pagamento a 14 de dezembro para acionistas registados até 16 de novembro. A yield implícita da Microsoft é de 0,91% com o novo dividendo, enquanto a yield implícita com o dividendo atual é de 0,83%. A Microsoft ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.