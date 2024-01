DJ MARKETWATCH: Microsoft ultrapassa Apple como empresa mais valiosa dos EUA

(DJ Bolsa)-- A Apple era a líder em capitalização de mercado há mais de 500 dias de negociação. Pela primeira vez em 539 dias de negociação, há uma nova líder. A Microsoft Corp. ultrapassou a Apple Inc. em termos de valor pela primeira vez desde finais de 2021, com base nos movimentos intradiários das ações. A Microsoft atingiu um valor de mercado de $2,87 biliões, contra os $2,86 biliões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.