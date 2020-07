DJ MARKETWATCH: Morgan Stanley aumenta preço-alvo da Apple

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. pode receber um impulso com a expansão dos programas de troca de iPhone, escreveu Katy Huberty, do Morgan Stanley, esta segunda-feira.

A analista aumentou o preço-alvo da Apple para $419 face a $340, enquanto manteve a recomendação de overweight, argumentando que uma maior adesão ao programa de troca de iPhones cria "uma vantagem competitiva sustentável" para a Apple.