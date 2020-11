DJ MARKETWATCH: Morgan Stanley corta recomendação da Ford

(DJ Bolsa)-- A recomendação das ações da Ford Motor Co. foi reduzida para manter pelo Morgan Stanley, com o analista Adam Jonas a afirmar que, embora a fabricante automóvel tenha "um sentido de urgência" em relação aos carros elétricos, a estratégia "não é totalmente clara para nós". A Ford também está presa à unidade europeia e está abaixo do nível desejado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

