DJ MARKETWATCH: Morgan Stanley reporta lucro líquido mais baixo

(DJ Bolsa)-- As ações do Morgan Stanley caem 1,9% no pré-mercado esta quarta-feira depois de o banco de investimento ter reportado um lucro líquido mais baixo e receitas que bateram as estimativas do consenso.

O lucro do primeiro trimestre do Morgan Stanley caiu para $2,84 mil milhões, ou $1,70 por ação, face a $3,54 mil milhões, ou $2,02 por ação, no período homólogo. As receitas do ...