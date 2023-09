DJ MARKETWATCH: Musk financiou-se em $1mM junto da SpaceX

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, financiou-se em $1 mil milhões junto da sua empresa espacial, a SpaceX, na altura em que comprou a Twitter no ano passado, noticiou o The Wall Street Journal no final de terça-feira. Segundo a notícia, a SpaceX aprovou o empréstimo pouco habitual, garantido por algumas das ações de Musk na SpaceX, em outubro. O montante foi levantado na íntegra e pago com juros em novembro, diz o The ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.