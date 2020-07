DJ MARKETWATCH: Netflix sobem em direção a mais um recorde após nota otimista

(DJ Bolsa)-- As ações da Netflix Inc. sobem 3,3% esta sexta-feira, negociando em terreno recorde, depois de uma nota de research otimista do analista da Jefferies Alex Giaimo.

As ações atingiram o quarto recorde este mês no fecho de quinta-feira.

A empresa tem agora uma capitalização de mercado superior à das concorrentes Walt Disney Co., AT&T Inc. e Comcast Corp.