DJ MARKETWATCH: Nomeada por Biden para vice-presidente da Fed retira candidatura

(DJ Bolsa)-- A escolha do Presidente dos EUA, Joe Biden, para vice-presidente da Reserva Federal com o pelouro da supervisão bancária, Sarah Bloom Raskin, desistiu da nomeação, de acordo com duas fontes próximas citadas pelo The Wall Street Journal. Analistas referiram na segunda-feira que Biden provavelmente teria de encontrar outro nome para o cargo na Fed, depois de o senador democrata Joe Manchin ter anunciado a sua oposição ...

