DJ MARKETWATCH: Oracle afunda para pior dia em mais de 20 anos após resultados

(DJ Bolsa)-- As ações da Oracle Corp. acentuaram as quedas depois da abertura dos mercados norte-americanos e estão a caminho de registarem o pior desempenho diário em 21 anos. As ações recuaram até 11,5% no pré-mercado, depois de a empresa de software e serviços de cloud ter reportado resultados do primeiro trimestre fiscal que ficaram abaixo das expectativas e ter avançado com um outlook fraco para o segundo trimestre....