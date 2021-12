DJ MARKETWATCH: Oracle dispara quase 20% após resultados, anúncio de recompra

(DJ Bolsa)-- As ações da Oracle Corp. disparam 18,6% no início da sessão dos EUA, o suficiente para negociarem em território recorde, no seguimento dos resultados melhores que o esperado da gigante informática no segundo trimestre fiscal e do anúncio de um programa de recompras de ações de $10 mil milhões.

