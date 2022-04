DJ MARKETWATCH: PBOC corta rácios de reservas dos bancos

(DJ Bolsa)--O Banco Popular da China, ou PBOC, disse num breve comunicado que vai reduzir o rácio de reserva de depósitos bancários em moeda estrangeira em 1 ponto percentual, para 8%. O banco central disse que a medida, em vigor a partir de 15 de maio, ajudará as instituições financeiras a usar fundos em moeda estrangeira. A economia chinesa está a abrandar à medida que o país impõe regras rígidas para travar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

