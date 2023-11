DJ MARKETWATCH: Petróleo afunda após notícias de adiamento da reunião da OPEP+

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo, ou OPEP, e dos seus aliados -- grupo conhecido como OPEP+ -- agendada para domingo foi adiada, de acordo com vários media. A Bloomberg, citando delegados, disse que a reunião terá lugar na próxima semana. A notícia refere que o adiamento surge depois de um impasse nas negociações devido à insatisfação da Arábia Saudita ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.