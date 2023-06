DJ MARKETWATCH: Pfizer recebe aprovação da FDA para a vacina Abrysvo

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. disse no final de quarta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aprovou a vacina para o vírus sincicial respiratório Abrysvo para adultos mais velhos. A empresa disse que a FDA aprovou a Abrysvo para o tratamento em adultos com 60 anos ou mais anos. O VSR é um vírus contagioso que ataca os pulmões e vias respiratórias e é considerado uma causa comum de doença respiratória a ní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.