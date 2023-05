DJ MARKETWATCH: Pfizer sobe 4% após fármaco para diabetes resultar em perda de peso

(DJ Bolsa)-- A Pfizer sobe mais de 4,2% esta segunda-feira, depois de um ensaio clínico do tratamento para a diabetes danuglipron ter apurado que uma dose elevada do fármaco reduziu o peso corporal em mais de quatro quilos em 16 semanas. A pesquisa, publicada pelo Journal of the American Medical Association, sugere que o fármaco pode ser tão eficaz como a injeção para a perda de peso Ozempic, da Novo Nordisk. A obesidade afeta mais de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.