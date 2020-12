DJ MARKETWATCH: Prevail Therapeutics quase duplica após acordo com a Eli Lilly

(DJ Bolsa)-- As ações da Prevail Therapeutics Inc. quase duplicaram, disparando 98,3% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa chegar a acordo para ser adquirida pela Eli Lilly & Co. num negócio com um valor total de $1,04 mil milhões.

As ações da Lilly sobem 0,5% antes da abertura.