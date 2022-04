DJ MARKETWATCH: RBC coloca Exxon em outperform, Chevron em sector perform

(DJ Bolsa)-- A RBC Capital Markets atualizou a recomendação da Exxon Mobil para outperform face a sector perform e aumentou o preço-alvo para $100 contra $90, dizendo que a empresa será uma das principais beneficiadas do mercado de produtos petrolíferos refinados.

