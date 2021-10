DJ MARKETWATCH: RBC reduz recomendação do Morgan Stanley para sector perform

(DJ Bolsa)-- A recomendação do Morgan Stanley foi revista em baixo pra sector perform face a outperform pelo RBC Capital Markets. "O seu desempenho nos últimos 18 meses tem sido bastante forte devido aos resultados subjacentes melhores do que o esperado (motivados pelo atual bull market) e às aquisições bem-sucedidas da E*TRADE e da Eaton Vance. Acreditamos que o outlook do banco ainda está saudável, mas que a probabilidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone