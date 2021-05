DJ MARKETWATCH: Regulador alemão abre investigação sobre a Google

(DJ Bolsa)-- O Bundeskartellamt, o gabinete de regulação de cartéis da Alemanha, disse que abriu investigações sobre a Google Alemanha, a Google Irlanda e a Alphabet. "Um ecossistema que se estende por vários mercados pode ser uma indicação de que uma empresa detém esse tipo de posição de mercado. Normalmente é muito difícil para outras empresas desafiarem esta posição de poder. Devido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

