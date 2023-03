DJ MARKETWATCH: Regulador justifica amortização de obrigações AT1 do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O regulador suíço FINMA defendeu esta quinta-feira a decisão de amortizar na totalidade as obrigações Additional Tier 1 (AT1), ou obrigações contingentes convertíveis em capital, conhecidas por Cocos, do Credit Suisse AG no âmbito da fusão do banco com o rival UBS.

"Os instrumentos AT1 emitidos pelo Credit Suisse preveem contratualmente que serão amortizados no caso de um ...