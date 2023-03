DJ MARKETWATCH: Regulador para a concorrência alemão abre investigação à Microsoft

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O regulador para a concorrência da Alemanha, o Bundeskartellamt, disse que está a iniciar uma investigação à Microsoft sobre se é de suma importância para a concorrência nos mercados. "Tal conclusão permitiria que tomasses ação numa fase inicial e proibir possíveis práticas anticoncorrenciais", disse o presidente do regulador num comunicado. Já está determinado que a Alphabet e a Meta Platforms ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.