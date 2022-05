DJ MARKETWATCH: Regulador retira ordem sobre procedimentos internos do Citigroup

(DJ Bolsa)-- O Gabinete de Controlo da Moeda, ou OCC na sigla em inglês, levantou uma ordem de consentimento de 2012 contra o Citigroup Inc. que exigia que o banco melhorasse a transparência e tomasse medidas contra a lavagem de dinheiro, confirmou uma fonte próxima do banco esta segunda-feira. Surgiram notícias na semana passada de que a CEO do Citi, Jane Fraser, teria enviado um memorando interno que dizia que o banco tinha trabalhado intensamente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone